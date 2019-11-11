شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: التأهل مجرد خطوة لكننا لم نصعد لأولمبياد طوكيو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، سعادته التى لا توصف بالفوز اليوم على غانا بنتيجة 3 / 2 والتأهل إلى الدور قبل النهائى، موجها الشكر لجميع اللاعبين والجماهير التى ساندت الفريق.

وقال غريب فى تصريحات لقناة تايم سبورت بعد المباراة، إن المنتخب نجح فى الخطوة الأولى وهى التأهل إلى قبل النهائى، مضيفا: "حتى الآن لم نقدم شيئا ولم نتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو، وهو الهدف الأساسى لنا من البطولة".

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وتابع المدير الفنى أن المباراة شهدت أداء جيدا للاعبين، وكذلك الوقوع فى بعض الأخطاء، موضحا أنه سيتم معالجة السلبيات خلال الأيام المقبلة.

وحسم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، تأهله رسميا إلى قبل نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بعدما تغلب على نظيره الغانى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر الاولمبي رصيده إلى 6 نقاط، فى المركز الأول، ليتأهل رسميا إلى الدور التالى، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام الكاميرون فى الجولة الثالثة.