رمضان صبحي: تفوقنا على غانا بـ"الرجولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي، أنه وزملاءه كانوا يرغبون في تحقيق الفوز على غانا من أجل حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وأشار صبحي في تصريحات بعد المباراة، إلى أن ما وصفه بـ"رجولة" اللاعبين كان لها الدور الأكبر في تحقيق الفوز الصعب على غانا.

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا على غانا بثلاثة أهداف لاثنين في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال قائد الفراعنة: "دخلنا المباراة متأخرًا بسبب نتيجة لقاء مالي، لكن نجحنا في العودة والفوز والتأهل إلى الدور القادم، كنا نريد حسم الأمور بأيدينا ولا نتركها للمنتخبات الأخرى لتحددها لنا".

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وأكمل: "أشكر اللاعبين والجماهير والجهاز الفني، لكن رجولة زملائي داخل الملعب هي سبب الفوز، كذلك الجماهير كان لهم دور رائع ونشكرهم عليه".

واردف: "الأداء لم يكن جيدًا أمام مالي، لكن اليوم تفوقنا لعبًا ونتيجةً، شوقي غريب طالبنا بتحقيق الهدف الثاني لكن بسبب خطأ دفاعي غانا هي التي تقدمت".

واختتم: "غانا لعبت من أجل التعادل، ولولا الخطأ لما نجحوا في تسجيل الهدف الثاني، لعبنا كرجال فقط ولم نفكر سوى في الفوز والتأهل فقط".

يُذكر أن رمضان صبحي فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وغانا بعد تسجيل هدف وصناعة مثله.