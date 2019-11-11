محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة اللاعب حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة وذلك أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب المصري.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.
وأكد الاتحاد المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض حمدي فتحي لالتواء في الركبة أسفر عن قطع في غضروف الركبة.
كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحمله كافة تكاليف علاج اللاعب، بينما لم يُعلن النادي الأهلي أي تفاصيل تخص إصابة لاعبه حتى الآن.
وشارك حمدي فتحي في أخر ظهور للمنتخب المصري أمام ليبيريا وسجل هدف الفوز، مثلما فعل في مواجهة بوتسوانا ليقدم نفسه دولياً بشكل لافت للأنظار.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة للأهلي.. المنتخب يعلن إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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