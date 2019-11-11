الزمالك يخسر وديا أمام وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

خسر الزمالك أمام وادي دجلة بنتيجة (2-1)، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" في التجمع الخامس، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

تشكيل الزمالك تكون من: محمد أبو جبل، إسلام جابر، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، محمد عنتر، محمد حسن، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، كريم بامبو، عمر السعيد.

ودفع المدرب الصربي ميتشو بالثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى فتحي وعدد من الناشئين في الشوط الثاني، في المباراة التي شهدت تعرض المغربي أشرف بنشرقي للإصابة بشد في العضلة الضامة.

Advertisements

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق كريم بامبو، قبل أن يسجل دجلة هدفين عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ16 وعمرو صالح قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

واتفق الفريقان على ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد قبل بداية المباراة على روح علاء علي الذي وافته المنية ظهر اليوم الإثنين، خاصةً أنه سبق له تمثيل الفريقين.

وحرص المغربي خالد بوطيب على متابعة المباراة من المدرجات، بينما غاب كل من حازم إمام بعد حصوله على إذن لحضور جنازة علاء علي، ومحمد عبدالشافي بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منذ أيام.

يذكر أن اتحاد الكرة حدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لإقامة مباراة إنبي والزمالك في الجولة السادسة على ملعب ستاد السلام، قبل خمسة أيام من موقعة مازيمبي الكونجولي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.