محمد صلاح يهنئ وزير الرياضة والجناينى بتأهل المنتخب الاولمبى لنصف النهائى

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى، إلى مصر منذ قليل تمهيدا للإنضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الأول غدا الثلاثاء.

وعقب الوصول إلى مصر، حرص محمد صلاح على الاتصال

بالدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تحت 23 سنة واللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، لتهنئتهما بفوز المنتخب الأولمبى على غانا والتأهل إلى قبل النهائى.

وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز اليوم على غانا 3 / 2 فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.