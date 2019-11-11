أكرم توفيق: كنا واثقين من قدرتنا على تحقيق الفوز

أكد أكرم توفيق لاعب خط وسط منتخب مصر الأولمبي، إنه كان يثق في قدرة الفريق على تحقيق الفوز على نظيره الغاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وكان المنتخب الأولمبي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة

امم افريقيا تحت 23 عام.

وقال توفيق في تصريحات عقب اللقاء "كنت متعجب من الفرص المتعددة التي اهدرناها في الشوط الثاني، فقد لاحت لنا فرص محققة للتهديف ولكنها كانت تضيع بشكل غريب".

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وتابع "رغم إهدار الفرص ولكننا كنا واثقين من تحقيق الفوز في نهاية

المباراة، خاصة وإننا كنا الطرف الأفضل طوال أحداث اللقاء، ولذلك لم نشعر بالقلق من الفرص الضائعة".

واختتم "لا يوجد سبب لهدفي غانا المبكرين، فقد كنا الأفضل، ولكن الأهم الأن هو إننا حققنا الفوز وتقدمنا خطوة أخرى نحو هدفنا بتحقيق اللقب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في لقاء تحصيل حاصل للفراعنة بعد حسم تأهلهم لدور الأربعة الافريقي.