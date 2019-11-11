شوقي غريب: تشكيل المنتخب لن يتغير كثيراً أمام الكاميرون

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن إمكانية تغيير تشكيل الفراعنة خلال المباراة المقبلة أمام نظيره الكاميروني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عام .
وضمن المنتخب الأولمبي التأهل إلى دور الأربعة من البطولة بعد تحقيقه الفوز على نظيره الغاني بثلاثة أهدافمقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من البطولة، ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط من فوزين.
وقال غريب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "قد نلجأ لبعض التغييرات في تشكيلالفريق خلال مباراة الكاميرون المقبلة نظراً لكوننا حسمنا التأهل بالفعل بعد الفوز اليوم".
وأردف "ولكن التغيير لن يشمل الكثير من اللاعبين، ولكن سيكون في أضيق الحدود، ومنح الراحة إلى اللاعبين المجهدين بعد ما بذلوه خاصة في مواجهة غانا الصعبة".
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في لقاء تحصيل حاصل للفراعنة بعد حسم تأهلهم لدور الأربعة الافريقي.
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