شوقي غريب: نسعي لعلاج اخطاء المنتخب بعد الفوز أمام غانا

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه سيسعي لعلاج الاخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم أمام غانا.

وقال غريب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: " بالتأكيد لدينا أخطاء، خطأ

الهدف الاول تكرر في فرصة أخري قبل الهدف، سنحاول علاج هذه الاخطاء" .

وأضاف: " كل الإختبارات التي تعرض لها محمد صبحي حارس الممي

كانت تسديدات من خارج منطقة الجزاء".

وأكمل: " لم يكن هناك اي فرص خطيرة لغانا في مباراة اليوم ".

وأتم غريب تصريحاته : " الحكم قاضي في الملعب وحكمه نافذ ومش هنقدر نغير قراره .. مفيش لاعب عندنا خد انذار للاعتراض" .