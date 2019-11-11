شوقي غريب يكشف سبب غيابه عن الملعب في بداية الشوط الثاني أمام غانا

أوضح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، سبب عدم تواجده في الملعب خلال بداية الشوط الثاني، حينما أحرز المنتخب الغاني ثاني أهدافه في شباك الفراعنة.

وكانت الدقائق الأولى من الشوط الثاني لمباراة مصر وغانا في أمم افريقيا تحت 23 عام، شهدت لقطة كوميدية بعد أن ظهر شوقي غريب

المدير الفني للفراعنة يدخل إلى الملعب قادمًا من غرف خلع الملابس، ليفاجأ بتسجيل المنتخب الغاني للهدف الثاني.

وقال غريب خلال المؤتمر الصحفي تعليقًا على اللقطة المثيرة للجدل "لم أتواجد بالفعل في الملعب أثناء تسجيل غانا الهدف الثاني، لأني

تأخرت في الخروج من غرف الملابس والتواجد على دكة البدلاء لأني كنت أقوم بالصلاة قبل العودة للمباراة مرة أخرى".

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي تمكن من تحقيق فوز غالي على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا تحت 23 عام.

وتصدر الفراعنة المجموعة الأولى ليضمنوا التواجد في دور الأربعة الافريقي، ليقتربوا من حسم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.