مدرب غانا: منتخب مصر لعب مباراة كبيرة وعلينا أن نفوز امام مالي

وجه ابراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الاولمبي التهنئة لمنتخب مصر عقب فوز الاخير بنتيجة ٣-٢ في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الاولى ببطولة كاس امن افريقيا تحت ٢٣ سنة. قال تانكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا للاسف وهذه هي كرة القدم قدمنا مباراة كبيرة ولكن لم نوفق واهنئ منتخب مصر". وأضاف قائلا: "منتخب مصر قدم مباراة كبيرة وتحولنا الى الدفاع عقب التقدم بنتيجة ٢-١ وحاولت دفع فريقي للأمام لكن لم ننجح في ذلك." وتابع: "بعد التقدم عدنا للدفاع وأجريت تغيير اضطراري لوجود لاعب مصاب، لكن يمكننا الفوز بالمباراة القادمة امام مالي وعلينا ان نفعل ما علينا وننتظر ما ستسفر عنه مباراة مصر والكاميرون."

التقدم بنتيجة ٢-١ وحاولت دفع فريقي للأمام لكن لم ننجح في ذلك." وتابع: "بعد التقدم عدنا للدفاع وأجريت تغيير اضطراري لوجود لاعب مصاب، لكن يمكننا الفوز بالمباراة القادمة امام مالي وعلينا ان نفعل ما علينا وننتظر ما ستسفر عنه مباراة مصر والكاميرون."

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