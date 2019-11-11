بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي..مشاهير :" شكراً رجالة مصر حلم طوكيو 2020 يقترب"

تأهل منتخب مصر الأوليمبي للنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفوز على غانا 3-2 في مباراة مثيرة، وأقترب الحلم للوصول إلي أولمبياد طوكيو 2020 .

عقب إنتهاء المباراة، هنأ عدد من مشاهير ولاعبي كرة قدم، "رجالة منتخب مصر"، بعد الفوز العظيم علي غانا بثلاث أهداف مقابل أثنين، فيما تصدر "منتخب مصر" الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ودشن النشطاء هاشتاج منتخب مصر، موجهيين للاعيبة المنتخب الشكر للإداء المميز الذين قدموا خلال المباراة .

وقال الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر :"روح و قتال شبابنا أمام غانا

بصراحه حاجه مشرفه جداً بغض النظر عن أي فنيات أو أخطاء أو أهداف، أي شيء في الكوره يمكن تعويضه أو اكتسابه إلا الروح والعزيمة و الرجوله، مبروك يا شباب و إن شاء الله في طوكيو ٢٠٢٠ .

وقال الكابتن إبراهيم سعيد، :" عجبني جدا أداء المنتخب الأوليمبي ..والروح العالية بين اللاعبين ورمضان صبحي اداء عالي ومميز يستحق الاشاده ومن نجوم المباراه" .

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أما الفنان محمود البزاوي، قدم الشكر عبر حسابه الشصخي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلًا:"شكرا لاجتهادكم و عزيمتكم على

صنع المكسب و العوده من البعيد في المباراه..شكرا للقائد اللي بيكتشف نفسه من جديد رمضان صبحي شكرا لعازف السمسميه عبد الرحمن مجدي شكرا لابن الوز عوام احمد ياسر ريان شكرا لمصطفى محمد البلدوزر الجبار..و اخيرا شكرا لصانع الملحمه الكابتن شوقي غريب" .

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن سعادته بتأهل منتخب مصر الأولمبي، قائلًأ:" ولادك رجالة يا مصر.. مبروك التأهل لنصف النهائي.. رمضان مجهود جبار وهدف صحيح ملغي وآخر محتسب، مصطفى محمد يكرر هدفه الرائع، وأحمد ريان يكرر الروعة، كل الفريق في الشوط الثاني مقاتلون يستحقون التحية والتقدير.

وقال الفنان صلاح عبدالله، :" الكوتش شوقي غريب وفريقه، الكابتن رمضان صبحي وزملاؤه شكراً من الأعماق يأحباب، فبإصراركم وكفاحكم حولتم الهزيمة لنصر رائع مستحق ياأحلى شباب، والله كنت بلعب معاكم فخف الحزن والألم والإكتئاب" .