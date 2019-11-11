شوقي غريب: لم نقدم شيء بعد والتأهل لأولمبياد طوكيو هدفنا

أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، انه لم يقدم شيء بعد والهدف لم يتحقق وهو التاهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

تابع غريب في المؤتمر الصحفي ان الاصابات التي ضربت بالفريق اثرتزعلي الفريق وهناك تغييرات في

مباراة الكاميرون المقبلة.

وحسم منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأهله رسميا إلى قبل نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بعدما تغلب على نظيره الغانى، بثلاثة

أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول للبطولة.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر الاولمبي رصيده إلى 6 نقاط، فى المركز الأول، ليتأهل رسميا إلى الدور التالى، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام الكاميرون فى الجولة الثالثة.

