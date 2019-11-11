شاهد.. إبراهيم فايق: المنتخب الأولمبي أحرج جيل الكبار

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أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن لاعبي المنتخب الأولمبي تمكنوا من إحراج الفريق الأول للمنتخب الوطني، بعد ما قدموه اليوم في مباراة غانا.
وكان منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد مباراة صعبة تأخر فيها الفراعنة بالنتيجةمرتين، قبل أن يتمكنوا من حسمها بتسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل.
وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " لعيبة المنتخب الأوليمبي أحرجوا جيل الكبار الذي شارك في
وواصل ".. مش فكرة أداء.. الروح والاصرار والقتال لحد اللحظة الأخيرة هي الأهم وتعوض نقص الأداء في بعض الفترات.. الكورة لعبة رجالة".
وتصدر المنتخب الأولمبي ترتيب مجموعته في أمم افريقيا تحت 23 عام برصيد 6 نقاط، ليتأهل إلى دور الأربعة الافريقي، ويقترب من حسم تواجده في أولمبياد طوكيو 2020.
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