شوقي غريب يهدي الفوز على غانا للجماهير المصرية

أعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن سعادته بالفوز على غانا في الجولة الثانية لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاماً. وقال غريب : "رغم الصعوبات في الإصابات الا اننا استغلينا العناصر المميزة التي نمتلكها وكنا مجهزين لكل جزء في المباراة توظيف اللاعبين بشكل مختلف مثل رمضان صبحي الذي لعب يمينا ويسارا اليوم والدفع باحمد بيكهام والحمدلله حالفنا التوفيق" . التي نمتلكها وكنا مجهزين لكل جزء في المباراة توظيف اللاعبين بشكل مختلف مثل رمضان صبحي الذي لعب يمينا ويسارا اليوم والدفع باحمد بيكهام والحمدلله حالفنا التوفيق" . وأهدى غريب الفوز للجماهير المصرية متمنيا زيادة عدد الجماهير الحاضرة في المباريات القادمة لانهم كانوا سلاح مهم اليوم . وأكمل المدير الفني للمنتخب الاولمبي : " البطولة قوية ونحن وضعنا خطوة أخرى في الوصول لأولمبياد طوكيو وسنكمل المشوار حتي نهايته ".

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