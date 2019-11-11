خبر سيء للأهلي أثناء مباراة مصر وغانا من برج العرب

تلقى مدرب وجمهور الأهلي خبرًا سيئًا أثناء الدقائق الأخيرة من مباراة “مصر وغانا” في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، مساء اليوم الاثنين 11-11-2019، يتعلق بلاعب خط الوسط الموهوب “حمدي فتحي”.

وأصيب حمدي في تدريبات منتخب مصر الأول بقطع في غضروب الركبة، ما يعني أنه سيخرج من حسابات المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبالتالي غيابه عن مباريات الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا وربما يغيب كذلك عن مباراتي دور الـ 8 إذا ما تمكن الأهلي من التأهل.

وكان فتحي يستعد مع باقي عناصر المنتخب المصري الأول للمشاركة أمام كينيا في مباراة الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

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وقال الحساب الرسمي لمنتخب مصر على تويتر أثناء مباراة مصر الأولمبي ضد غانا الأولمبي “تعرض لاعب منتخبنا الوطني، حمدي فتحي، لإلتواء في الركبة خلال مران الفريق اليوم بملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عقب التدريبات تحت أشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا، تعرضه لقطع في غضروف الركبة، وسيتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم تكاليف العلاج”.

وسجل حمدي فتحي هدف فوز مصر على ليبيريا في المباراة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي، وسجل كذلك هدف فوز مصر على بتسوانا في أول مباراة دولية يخوضها في شهر أكتوبر الماضي.

ويتوقع الأطباء غياب لاعب الوسط المتميز عن مباريات الأهلي لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر على حسب درجة تعاطيه مع العلاج والبرنامج التأهيلي.