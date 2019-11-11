نتيجة مباراة البرازيل وإيطاليا فى كأس العالم تحت 17 عاماً

يتنافس منتخب البرازيل ومنتخب إيطاليا فى قمة دور ربع النهائي لكأس العالم تحت 17 عاماً والمقام على الأراضي البرازيلية فى نسخته 2019-2020, صباح يوم الثلاثاء 12-11-2019 على ملعب “أولمبيكو بيدرو لوديفيكو” بالبرازيل بعد منتصف الليل فى تمام الساعة 1:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. وكانت البرازيل قد فازت بصعوبة على منتخب تشيلي فى دور الـ16 بنتيجة 3-2. وتأهل المنتخب الإيطالي على حساب منتخب الإكوادور فى دور الـ16 بعد الفوز عليه بهدف دون رد. وكانت البرازيل قد تصدرت المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة 9 نقاط والتي كانت تضم كلاً من أنجولا- نيوزيلاندا- كندا. Advertisements وصعدت إيطاليا كثاني مجموعتها (المجموعة السادسة) برصيد 6 نقاط, وكان فى صدارة المجموعة منتخب باراجواي برصيد7 نقاط, وجاء ثالثاً منتخب المكسيك برصيد 3 نقاط, وفى الأخير جاء منتخب جزر سليمان بدون أي نقاط. وتعتبر هذه المواجهة الأولي بين منتخب البرازيل ومنتخب إيطاليا فى كأس العالم تحت 17 عاماً.

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