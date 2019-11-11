أهداف مباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

حول المنتخب المصري الأولمبي تأخره أمام غانا بهدفين لهدف من مباراة الجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إلى فوز درامي مثير بنتيجة 2/3، ليقطع فريق المدرب شوقي غريب ورقة الترشح بشكل رسمي إلى الدور نصف نهائي البطولة بعد تصدر المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، لتصبح مواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل تحصيل حاصل لتأمين صدارة المجموعة فقط.

وباغت المنتخب الغاني نظيره المصري في الدقائق الأولى من المباراة بتسجيل هدف جمل توقيع ياو يبواه بعد تحويله لكرة عرضية جاءته من الجهة اليسرى.

ورد المنتخب المصري برأسية لمهاجم الأهلي “صلاح محسن” بعد ركنية نفذت من الجهة اليسرى لمرمى غانا، إلا أن كرة محسن ذهبت فوق العارضة بعيدة عند الدقيقة 15.

ولم يَمر الكثير من الوقت، واستطاعت مصر تعديل النتيجة 1/1، بالتسجيل في الدقيقة 17 من رأسية نموذجية للاعب الزمالك “مصطفى محمد”.

ومرر أحمد أبو الفتوح عرضية مثالية وجدت رأس مصطفى محمد الذي حولها على يسار حارس المرمى، في إعادة لنفس الهدف الذي سجلته مصر أمام مالي في المباراة الماضية.

وطالب رمضان صبحي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 26 بحجة تعرضه للدفع من مدافع غانا، لكن الإعادة التلفزية أثبتت عكس ذلك.

وأهدرت مصر فرصة التقدم عند الدقيقة 30 عندما سدد كريم العراقي كرة طائشة فوق العارضة بعيدة.

وتألق حارس مرمى مصر “محمد صبحي” في التصدي لتصويبة صاروخية من الظهير الأيمن لغانا “فوبي” في الدقيقة 34، حيث أمسك بالكرة بثقة.

في مطلع الشوط الثاني أحرزت غانا هدف غريب بعد هفوة دفاعية فادحة من المدافع محمد عبد السلام عندما أراد إعادة الكرة إلى الحارس محمد صبحي، ليستغل أوبينج الفرصة ويقص الكرة قبل صبحي ويراوغه قبل أن يودع الكرة في المرمى عند الدقيقة 48.

وأهدرت بعدها مصر الكثير من الفرص بسبب التألق غير العادي من حارس مرمى غانا، كما ارتدت تصويبة قوية من العارضة للاعب “عراقي”.

وألغى حكم الراية هدفًا صحيحًا برأسية لرمضان صبحي بداعي التسلل لحظة تلقيه للكرة العرضية داخل منطقة الجزاء.

لكن كل شيء تغير في الدقائق العشر الأخيرة، وتمكنت مصر من تسجيل هدفين دفعة واحدة.

وسجل رمضان صبحي هدف التعادل 2/2 بمتابعة لتسديدة سقطت من يد الحارس في الدقيقة 82.

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وفي الدقيقة 88 سجل أحمد ياسر ريان الذي شارك بدلاً عمار حمدي، برأسية مذهلة بعد تلقيه تمريرة عرضية من رمضان صبحي إثر ركلة ركنية.

أهداف مصر وغانا اليوم

الأهداف بمفردها

هدف غانا في الدقيقة 6 “ياو يبواه”

هدف مصر في الدقيقة 17 “مصطفى محمد”

هدف غانا الثاني في الدقيقة 47 “أوبينج”

محاولات مصر قبل هدف التعادل 2/2

هدف مصر الثاني في الدقيقة 82 “رمضان صبحي”

هدف مصر الثالث في الدقيقة 88 “أحمد ياسر ريان”