ماذا قال جمال الشريف على ظلم الحكم في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

نصف الخبير التحكيمي في قنوات بي إن سبورتس “جمال الشريف” نادي ليفربول، أثناء تحليله لأداء الحكم الدولي الإنجليزي “مايكل أوليفر” في قمة مباريات يوم الأحد على ملعب آنفيلد روود بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال جمال الشريف أن الحكم تحلى بالدقة والسرعة في اتخاذ القرارات الحساسة، وكان على مقربة من كل لعبة حام حولها الشك.

وشهدت المباراة فوز ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 1/3، ومن ثم اعتلاءه لصدارة البريميرليج برصيد 35 نقطة بفارق 9 نقاط واضحة عن السيتي الرابع.

ولم يكف المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” عن الاحتجاج على الحكم، في تشكيك واضح منه في مدى أحقية فوز ليفربول.

وأكد جوارديولا وجود العديد من الهفوات التحكيمية التي لعبت لمصلحة ليفربول، سواء عن طريق الاعتراض على خط التماس أو بعد انتهاء اللقاء بالذهاب إلى الحكم للتحدث معه.

واحتج جوارديولا على الحكم مايكل أوليفر بعد لقطة الهدف الأول لليفربول والذي سجله “فابينيو”، وطالب بالرجوع إلى تقنية الـ VAR بحجة إبعاد مدافع ليفربول للكرة باليد أثناء إلتحام مع برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء.

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وبدأ الحديث في وسائل الإعلام البريطانية عن إمكانية معاقبة جوارديولا، حتى نفت صحيفة ذا صن ذلك مساء اليوم الاثنين 11-11-2019 وفق تصريح من تحدث باسم الاتحاد الملحي.

من جانبه قال جمال الشريف أثناء ستوديو قناة beIN Sports “الدقيقة 83 حدثت لمسة يد ضد آرنولد، لكن الحكم كان قريب وقريب جدًا، يد اللاعب أرنولد كانت في وضع طبيعي أثناء منافسته على الكرة أمام رحيم سترلينج، المسافة كانت قريبة بين الكرة واليد، كل ذلك يعطي الفرصة للحكم باستمرارية اللعب دون تدخل، وإن هذا الخطأ لا يعتد به، بالتالي قرار صحيح من مايكل أوليفر”.

وأضاف “الدقيقة السادسة كانت هناك لمس مزدوج باليد من لاعب مانشستر سيتي ومن لاعب ليفربول، لمس الكرة حدث من مسافة قصيرة وبشكل مفاجيء وغير متعمد”.

وأوضح “اللمس الأول من برناردو سيلفا أثناء محاولة العبور من لوفرين، ثم بعد اصطدام الكرة في يده ذهبت وارتطمت في يد آرنولد، وعنصر المفاجأة كان كبير، وحاول آرنولد إخراج يده بعيدًا عن الكرة، لكن الكرة مع تغيير الاتجاهات لمست يده، بالتالي هدف ليفربول الأول هدف صحيح، ولمس اليد لا يعاقب عليه القانون”.

وعن هدف صلاح “لا وجود لأي حالة تسلل في لعبة محمد صلاح، ولا غبار على حكم الراية أو حكم الVAR”.