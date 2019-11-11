رياضة | أخر أخبار الزمالك اليوم الاثنين ١١ نوفمبر.. هزيمة الأبيض وانسحاب الإدارة من صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار الزمالك اليوم الاثنين ١١ نوفمبر.. هزيمة الأبيض وانسحاب الإدارة من صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي خاض فريق الكرة الأول في تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أخر أخبار الزمالك اليوم الاثنين ١١ نوفمبر

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الاثنين ١١ نوفمبر في السطور التالية :

وفاة علاء علي

توفى إلى رحمة الله لاعب نادي الزمالك وبتروجيت السابق علاء علي عن عمر 31 عام بعد معاناة مع المرض .

لعب علاء علي 3 مواسم مع الفريق الأول بنادي الزمالك قبل أن ينتقل لتليفونات بني سويف في 2012 ارتدى قمصان سموحة وطلائع الجيش ودجلة والمصري ولعب في بتروجيت.

وشارك علاء علي أساسيا مع بتروجيت في الدوري وسجل هدف الفوز في شباك إنبي ، شارك مع المصري في 11 مباراة بالدوري في موسم 2016 منذ انضمامه للفريق البورسعيد.

دجلة يتفوق على الزمالك وديا

نجح فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة في الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.

وتقدم كريم بامبو لفريق الزمالك في الدقيقة ١٠ من الشوط الأول، وتعادل محمد هلال لوادي دجلة من ضربة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط نفسه، بينما نجح عمرو صالح في تسجيل الهدف الثاني للاصفر في الدقيقة ٨٥ .

وقد انتهى الشوط الاول من عمر المباراة بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، حيث أجرى المدير الفني للفريق الابيض التغيير الاول للفريق في الدقيقة ٨ من الشوط الثاني لمباراة وادي دجلة الودية، حيث دفع بمصطفي فتحي بدلا من محمد اوناجم.

كما دفع أيضا بأحمد زكي بدلا من كريم بامبو الدقيقة ٣٠ من زمن الشوط الثاني.. وعلاء يحيي بدلا من اسلام جابر في الدقيقة الـ 36.

وجاءت المباراة ضمن الاستعدادات الأخيرة لفريق الزمالك قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الابيض إنبي يوم ٢٥، ثم يسافر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال.

Advertisements

طبيب المغرب يحسم مشاركة مهاجم الزمالك

أعطى طبيب المنتخب المغربي الضوء الأخضر لخالد بوطيب مهاجم الزمالك حول مشاركته في المباريات بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

وخضع بوطيب لبعض الفحوصات الطبية على يد طبيب المنتخب المغربي للاطمئنان على حالته وقدرته على المشاركة في المباريات.

وأكد طبيب المغرب للزمالك جاهزية بوطيب للمشاركة بشكل طبيعي بعد إستئناف بطولة الدوري يوم 25 من الشهر الجاري، وخضع اللاعب لبعض الفحوصات على يد طبيب المنتخب المغربي في فرنسا للإطمئنان عليه بسبب شكواه من بعض الآلام لكنه سمح له بالمشاركة بشكل طبيعي وطالبه بضرورة عدم الضغط البدني عليه في البداية ما حتى يستعيد فورمته.

الزمالك ينسحب من "صفقة" الأهلي

يرفض مسئولو نادي الزمالك الدخول في مزاد على صفقة أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي وفريق إنبي رغم المستويات المميزة التي قدمها اللاعب.

وشارك اللاعب في مباراة المنتخب الأوليمبي الأخيرة أمام مالي في الجولة الأولى لبطولة افريقيا تحت 23 سنة وقدم مستوى طيب

وجاء قرار إدارة النادي بسبب علمهم بتوقيع اللاعب للأهلي وهو ما دفعهم لعدم المزايدة وتجنب المغالاة المالية من جانب إدارة النادي البترولي واستغلال رغبة الزمالك في ضم اللاعب بطلب مقابل مادي كبير.

ويقدم اللاعب مستويات مميزة مع إنبي بجانب تألقه مع المنتخب الأوليمبي الذي يخوض منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة في الوقت الحالي.

معروف يضغط من أجل العودة للزمالك

يضغط لاعب نادى الزمالك المعار لصفوف المقاولون العرب للعودة من جديد لصفوف القلعه البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

يسعي معروف يوسف لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف المقاولون العرب للعودة من جديد للقلعه البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعد تواجد بند في تعاقده مع الذئاب يتيح له العودة خلال فترة الإنتقالات القادمة للزمالك.

ويعانى نادى الزمالك من نقص في وسط الملعب بعد تعرض محمود عبد العزيز لاعب الفريق لقطع في الرباط الصليبي وعمل جراحه خارج مصر وسيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن ال 6 أشهر.