رياضة | شوقي غريب يجيب على تساؤل الجماهير.. كنت فين في الهدف الثاني؟

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انتابت العديد من الجماهير المصرية حيرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم ظهور شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، بسبب عدم ظهوره في الكادر التي رصدته الكاميرات الناقلة للمباراة في منطقة الجهاز الفني، خلال المباراة التي أنتهت بفوز الفراعنة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ، التي تستضيفها مصر في الفنرة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجاري، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

شوقي غريب يجيب على تساؤل الجماهير..كنت فين في الهدف الثاني؟

في ظل تداول العديد من الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتساؤل مثير شوقي غريب فين في الهدف الثاني لغانا، ليجيب شوقي مدرب المنتخب الأولمبي على التساؤل في تصريحاته التلفزيونية عقب المباراة على قناة "تايم سبورت": "كنت بصلي قبل بداية الشوط الثاني، والهدف الثاني دخل مبكرًا لذلك لم أتمكن من مشاهدته".

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وأضاف: "فوجئت بتقدم غانا في النتيجة، عقب تأدية للصلاة والخروج إلى ملعب المباراة".

كما صرح غريب، أن هدفهم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، قائلاً: "لم نفعل شئ حتى الآن كل ما فعلناه هو مجرد التأهل لدور الثمانية، ولكن ينتظرنا مباريات صعبة للوصول إلى الأولمبياد".

ويذكر أن الفراعنة نجحوا في حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في إنتظار حسم مركز ضمن الثلاثة الكباراة للتأهل للأولمبياد.