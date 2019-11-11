رياضة | عاجل.. كواليس جديدة حول إصابة نجم الأهلي بقطع في غضروف الركبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كواليس جديدة حول إصابة نجم الأهلي بقطع في غضروف الركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدكتور خالد محمود، إنه تواصل مع محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول، بشأن الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب الأهلي أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم مساء اليوم.
وقال خالد محمود، أن طبيب المنتخب أبلغه بتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، وأطلعه على التشخيص ونتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.
وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب مساء اليوم عن تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم على استاد برج العرب في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
وقال بيان صادر عن الجهاز الفني لمنتخب مصر:" تعرض حمدي فتحي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق اليوم بملعب استاد برج العرب و أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي اجراها عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع بغضروف الركبة".
واكد البيان على أن اتحاد الكرة سوف يتحمل تكاليف علاج اللاعب بعد ثبوت إصابته القوية التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب .
ويغيب حمدي فتحي بشكل رسمي عن مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.