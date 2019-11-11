رياضة | عاجل.. كواليس جديدة حول إصابة نجم الأهلي بقطع في غضروف الركبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كواليس جديدة حول إصابة نجم الأهلي بقطع في غضروف الركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدكتور خالد محمود، إنه تواصل مع محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول، بشأن الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب الأهلي أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم مساء اليوم.

وقال خالد محمود، أن طبيب المنتخب أبلغه بتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، وأطلعه على التشخيص ونتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.

وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب مساء اليوم عن تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم على استاد برج العرب في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

Advertisements