رياضة | موعد مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، موعد إقامة مباراة السوبر السعودي بين النصر بطل الدوري في الموسم السابق والتعاون بطل كأس ولي العهد الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر بين النصر والتعاون، يوم 4 يناير المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في جدة.

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ويواجه النصر ونظيره التعاون في كأس السوبر السعودي 2019، بصفته لطلا لكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يخوض التعاون المباراة، بعدما توج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن النصر لم يتوج ببطولة كأس السوبر السعودي طوال تاريخه، في حين يشارك التعاون في هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.