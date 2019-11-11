رياضة | أول تعليق من شوقي غريب بعد فوز مصر ضد غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من شوقي غريب بعد فوز مصر ضد غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، بتصريحاته عقب المباراة، التي أنتهت بفوز الفراعنة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ، التي تستضيفها مصر في الفنرة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجاري، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب في تصريحاته التلفزيونية عقب المباراة على قناة "تايم سبورت": "اللاعبين معتادين على اللعب بهذه الطريقة، وهي اللعب بأكثر من خطة خلال مباراة واحدة، وهذه الامور التي كنت أقوم بتدريبهم عليها، لذلك تجد اللاعبين معتادين على طريقة تغيير اللعب المفاجأة عند تأخرنا في النتيجة".

وأضاف: هدفنا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، لم نفعل شئ حتى الآن كل ما فعلناه هو مجرد التأهل لدور الثمانية، ولكن ينتظرنا مباريات صعبة للوصول إلى الأولمبياد.

ويذكر أن الفراعنة نجحوا في حسم التأهل بعد تغلبه على منتخب غانا مساء اليوم بنتيجة 3-2، تناوب على تسجيلها كلا من من مصطفى محمد في الدقيقة 17 و رمضان صبحي في الدقيقة 82 وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 88 بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الدقيقة 6 وغيبا في الدقيقة 46، ليفرع الفراعنة رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ليخطف أولى بطاقات العبور للدور نصف النهائي في إنتظار حسم مركز ضمن الثلاثة الكباراة للتأهل للأولمبياد.