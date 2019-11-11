رياضة | طموح دكرنس يصطدم بكبرياء غزل المحلة فى قمة نارية بالقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طموح دكرنس يصطدم بكبرياء غزل المحلة فى قمة نارية بالقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الثلاثاء منافسا الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث تقام ٦ مباريات بمختلف الملاعب تقام جميعها فى الثانية والنصف عصرا.

دكرنس بقيادة أيمن الجمل سيكون على موعد مع مواجهة غاية فى القوة حينما يستضيف على ملعبه بنادى دكرنس الرياضى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد.

دكرنس يسعى من خلال اللقاء فى تدارك هزيمته أمام الحمام بمطروح بالجولة الماضية والتى عرقلت مسيرة الفريق فى الزحف والمحافظة على صدارة المجموعة بعدما حافظ عليها لجولتين متتاليتين.

بينما يدخل غزل المحلة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا غاليا على حساب المنصورة بالجولة الماضية إنتزع به صدارة المجموعة للمرة الأولى مع نهاية مباريات الجولة الثالثة.

جدير بالذكر أن أيمن الجمل تولى قيادة دكرنس فنيا مع بداية فترة إعداد الموسم الحالى عقب تأهل الفريق وعودته للقسم الثانى بالموسم الماضى بينما يتولى خالد عيد قيادة غزل المحلة للموسم الثانى على التوالى.

وسجل دكرنس حتى الأن ٤ أهداف وإستقبلت شباكه هدفين بعدما تغلب على الأوليمبى بهدف و مالية كفرالزيات بثلاثية مقابل هدف و هزم أمام الحمام بهدف.

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فيما سجل فريق غزل المحلة حتى الأن ٣ أهداف فيما لم تستقبل شباكه أية أهداف بعدما تعادل سلبيا أمام مالية كفرالزيات وتغلب على الحمام بهدف ثم المنصورة بهدفين نظيفين.

وتقام غدا ضمن ذات المجموعة ٥ مباريات أخرى عل النحو التالى :

المنصورة - بلدية المحلة

مالية كفرالزيات - ألعاب دمنهور

الرجاء - الأوليمبى

أبوقير للأسمدة - بيلا

فاركو - الحمام