رياضة | نتيجة مباراة مصر وغانا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة مصر وغانا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

أهداف منتخب مصر ضد غانا :-

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الاول في المباراة، بينما تعادل رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في الدقيقة 82 من الشوط الثاني، واحرز احمد ياسر ريان هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة الكاميرون :-

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وبهذا الفوز تأهل منتخب مصر بشكل رسمي إلى دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث كان الفراعنة قد حققوا الفوز في الجولة الأولى على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف.

وأيضاً فاز منتخب الكاميرون على منتخب مالي مساء اليوم في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً بنتيجة 1-0، ورفع رصيده إلى 4 نقاط بعد التعادل في الجولة الأولى مع منتخب غانا بهدف لكل منتخب.

ويسعى منتخب مصر للتأهل من مجموعته كمتصدر في البطولة التي تقام على أرض مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وتعد هذة البطولة هامة للغاية وأنها تؤهل إلى الأولمبياد في طوكيو المقبلة.

حيث يصعد اول ثلاث منتخبات إلى الأولمبياد مباشرة، وصرح شوقي غريب مدرب منتخب مصر بأن الفريق طموحه الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.