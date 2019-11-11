رياضة | هدف رمضان صبحي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف رمضان صبحي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، في تحقيق الفوز على منتخب غانا الأوليمبي، بثلاثية مقابل هدفين، بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وأحرز أهداف المنتخب الوطني، مصطفى محمد بالدقيقة العاشرة، ثم رمضان صبحي بالدقيقة 82 وأحمد ياسر ريان بالدقيقة 89 من عمر المباراة.

صبحي يحرز هدف عالمي أمام غانا

وأحرز رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، هدفا بطريقة رائعة بعدما سدد كرة على المرمى ليتصدى لها الحارس، قبل أن ترتد ويزاحم خط الدفاع الغاني ويسددها مرة أخرى بطريقة قوية محرزا الهدف الثاني.

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وضمن المنتخب الوطني تأهله للدور الثاني دونالنظر للجولة الأخيرة، من البطولة التي تستضيفها مصر بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واحتل المنتخب الوطني المركز الأول برصيد 6 نقاط ويليه منتخب الكاميرون بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم منتخب غانا بنقطة وحيدة، وودعت مالي البطولة بعد إحتلالها المركز الأخير بدون نقاط.

موعد مباراة مصر والكاميرون

ويلتقي المنتخب الوطني الأوليمبي بالجولة الأخيرة، أمام منتخب الكاميرون يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر، في مباراة تحصيل حاصل للفراعنة الصغار، وستكون المباراة منقولة على قناة تايم سبورت time sport عبر التردد الأرضي وليس الفضائي، بالإضافة إلى نقلها فضائيًا على قناة بي ان سبورت hd 10 الناقل الحصري للبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.