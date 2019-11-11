رياضة | موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المنتخب المصري نظيره الكاميروني، في الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر في الفنرة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجاري، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون

ويلتقي المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره الكاميروني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، يوم 14 نوفمبر الجاري، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت تونس.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد الكاميرون

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر ضد الاميرون على قناة تايم سبورت عبر بثها الأرضي، كما تذاع عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، وذلك عبر قناة beIN SPORT HD 10.

موقف مصر من التأهل

نجح الفراعنة في حسم التأهل بعد تغلبه على منتخب غانا مساء اليوم بنتيجة 3-2، تناوب على تسجيلها كلا من من مصطفى محمد في الدقيقة 17 و رمضان صبحي في الدقيقة 82 وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 88 بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الدقيقة 6 وغيبا في الدقيقة 46، ليفرع الفراعنة رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ليخطف أولى بطاقات العبور للدور نصف النهائي في إنتظار حسم مركز ضمن الثلاثة الكباراة للتأهل للأولمبياد.