رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين منتخب مصر تحت 23 عام ومنتخب غانا منذ قليل بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على ستاد القاهرة.

ملخص مباراة مصر وغانا اليوم

وسجل أهداف منتخب مصر الثلاثة كل من مصطفى محمد في الدقيقة 17 و رمضان صبحي في الدقيقة 82 وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 88 بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الدقيقة 6 وغيبا في الدقيقة 46.

ترتيب مصر عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

مجموعة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة كل من منتخب غانا ومنتخب الكاميرون ومنتخب مالي.

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يذكر أن منتخب الكاميرون كان قد تمكن من الفوز على نظيره منتخب مالي اليوم الإثنين 11 نوفمبر بهدف نظيف ضمن منافسات الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر عقب مباريات اليوم

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب المجموعة الأولى عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- مصر 6 نقاط

2- الكاميرون 4 نقاط

3- غانا نقطة وحيده

4- مالي بدون نقاط