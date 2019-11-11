رياضة | عاجل.. أحمد ياسر ريان يسجل هدف مصر الثالث في شباك غانا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحمد ياسر ريان يسجل هدف مصر الثالث في شباك غانا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب الأولمبي المصري الهدف الثالث للفراعنة في شباك منتخب غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

هدف أحمد ياسر ريان منتخب مصر الأولمبي

وجاء هدف أحمد ياسر ريان في الدقيقة 87 من الشوط الثاني بضربة رأسية مستغلاً عرضية رمضان صبحي من الركلة الركنية.

ونجح المنتخب في التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين وقلب الطاولة على منتخب غانا بعد تأخره في النتيجة بهدفين مقابل هدف.