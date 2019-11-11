قائد ريال مدريد يطلق تصريحات مثيرة عن السوبر الاسباني

الإثنين 11 نوفمبر 2019

راموس

صرح الاتحاد الاسباني لكرة القدم ان المملكة السعودية ستستضيف بطولة السوبر الاسباني بنظامها الجديد ، في شهر يناير القادم من عام ٢٠٢٠ .

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وتقام مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في الثامن من يناير القادم، بينما يلعب برشلونة مع اتلتيكو مدريد في اليوم التالي ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر الاسباني.

وصرح قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية سوف نقاتل من أجل الفوز باللقب، وسنبذل أقصى ما لدينا، والاعتماد على قدرة ريال مدريد في لعب مثل هذه البطولات".

جدير بالذكر أن برشلونة، هو حامل لقب كأس السوبر، فى أخر نسخة على حساب فريق إشبيلية، بنتيجة 2 - 1 ، وهو الفريق الاكثر حصولا علي البطولة في تاريخ الفرق الاسبانية .