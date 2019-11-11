لا تآمنوا مكر مو صلاح.. غاب أمام أستون فيلا وجينك وضرب السيتي 

الإثنين 11 نوفمبر 2019

محمد صلاح

غاب الدولي المصري محمد صلاح عن هويته المفضلة فى تسجيل الأهداف مع ليفربول أثناء مواجهتي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وجينك البلجيكي في دروي أبطال أوروبا ، لتتساءل الجماهير أين مو صلاح من إحراز الأهداف ؟



أداء محمد صلاح مع ليفربول هذا الأسبوع

لعب الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الأسبوع ثلاثة مباريات أمام أستون فيلا وبعدها جينك البلجيكي ولم يتمكن خلالهم من التسجيل ليفتح باب التساؤلات عن موعد عودة صاروخ الشرق للتسجيل ولكن الإجابة كانت من بوابة مانشستر سيتي في المباراة الأهم بالموسم.

عودة صلاح من الباب الكبير

قدم الملك المصري محمد صلاح أداءا رائعا خلال مبارة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي ، حيث حسم اللقاء بهدف ثاني رائع إنهاء خرافي للكرة برأسية متقنة، هدف يعبر عن مميزات محمد صلاح داخل الصندوق وقدراته على إنهاء الهجمات بلمسة واحدة كما فعل مع عرضية روبيرتسون.

أرقام محمد صلاح خلال الأسبوع

أثبت محمد صلاح أن تواجده بالملعب حتي وإن لم يسجل أهداف مهم للغاية فما الحال إذا إن كان مو صلاح في حالتة التهديفية مثلما حدث في مبارة مانشستر سيتي ، وجاءت إحصائيات الاعب خلال الأسبوع المنصرم كالتالي:

التقييم : 7.9

عدد الدقائق : 90

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الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 0

دقة التمرير : 78%

صناعة الفرص : 2

التسديدات : 3

التسديدات على المرمى : 2

المراوغات : 4

المراوغات الصحيحة : 3 بنسبة 75%

قطع الكرة : 1

موعد مباراة ليفربول القادمة

وفي سياق متصل يحل ليفربول في المباراة المقبلة له في الدوري الإنجليزي ضيفاً على فريق كريستال بالاس في إطار الجولة الثالثة عشر للدوري، ومن المقرر أن يُقام اللقاء في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، وتُقام المُباراة الساعة 19:00 بتوقيت دبي و أبو ظبي، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، و17:00 بتوقيت القاهرة.