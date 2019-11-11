الامارات | منتخب البرازيل يصل إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البرازيل يصل إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المنتخب البرازيلي إلى الإمارات لخوض مباراته الودية أمام كوريا الجنوبية، المقررة يوم 19 نوفمبر الجاري على إستاد محمد بن زايد، ضمن جولة البرازيل العالمية، وضمت قائمة المنتخب البرازيلي كافة نجوم منتخب السامبا وعلى رأسهم فيليبي كوتينهو، وروبرتو فيرمينو، وثياغو سيلفا، وأليسون. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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