شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفاوض محمد أبو جبل للانضمام فى يناير المقبل.. واتجاه للاستغناء عن حازم إمام خلال الإنتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، عرضا جادا من مسؤولى إنبى للانتقال إلى صفوف الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى يناير المقبل، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة البيضاء لا يمانعون فى رحيل الحارس على أساس أنه لم يعد له مكان أساسى بالفريق الأبيض، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر بالقلعة البيضاء أن هناك اتجاها لعقد صفقة تبادلية بين مسؤولى الناديين تقضى بانتقال محمد أبو جبل إلى إنبى مقابل انضمام أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى، إلى القلعة البيضاء، فيما تتجه النية داخل القلعة البيضاء للاستغناء عن حازم إمام، الظهير الأيمن، فى حالة تلقيه عرضا مناسبا فى ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى منذ بداية الموسم، خصوصا أن اللاعب لم يمدد عقده مع النادى ويحق له التوقيع لأى ناد آخر فى يناير المقبل. فى سياق آخر، خضع محمد عبد الشافى، لاعب الفريق الكروى الأول، لتدريبات منفردة فى صالة الجيمانيزيوم من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية، حيث لم يشارك فى التدريبات الجماعية أمس، فيما حرص محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الفريق، على التحدث مع اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق لخوض التدريبات، وهم يوسف مرعى الذى ظهر بمستوى مميز خلال التدريبات الأخيرة، ويوسف محمود وحسين فيصل، وطالب شيكابالا بالحديث حول أهمية استغلال الفرصة والاستفادة من التواجد مع الفريق الأول واكتساب الخبرات من زملائه، فيما أجرى مسؤولو الزمالك اتصالا هاتفيا بسيد مرعى، المرشح بقوة لتولى منصب مدير التعاقدات بالنادى، من أجل الاجتماع به خلال الأيام المقبلة.