شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة مكافأة التأهل لنصف نهائى «كان» لتحفيز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بمضاعفة مكافأة التأهل للمنتخب الأوليمبى حال تخطى منافسات دورى المجموعات والتأهل إلى نصف النهائى، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهتهم الحاسمة أمام الكاميرون فى ختام مواجهاته التى ستحسم بشكل كبير أول المجموعة.

وجدد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب، مطالبته للجماهير بالحضور ودعم شباب الفراعنة أمام أسود الكاميرون، وقال: «مش هنخذلكم». وقال «غريب» إن التنظيم رائع وحفل الافتتاح أبهر العالم.

ومن جانبه، أكد طارق مصطفى، مدرب المنتخب الأول، أهمية دعم ومساندة الجميع للمنتخب الأوليمبى الذى يستعد لمواجهة الكاميرون فى إطار منافسات الجولة الثالثة، وقال إنه لا أحد يتأخر فى دعم المنتخب الأوليمبى؛ مؤكدًا أن منتخب الفراعنة الصغار لهم كل الدعم من قبل الجهاز الفنى للمنتخب الأول. كانت مصر قد فازت فى مباراة الافتتاح على مالى بهدف نظيف.. وخاض المنتخب أمس ثانى مواجهاته أمام غانا، ويسعى للتأهل أملا فى الفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى لضمان التأهل إلى طوكيو 2020، حيث تنص لوائح البطولة على تأهل أول ثلاثة منتخبات: (البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث) إلى دورة الألعاب الأوليمبية.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، مساء أمس الأول «الأحد»، بزيارة تحفيزية لمعسكر لاعبى منتخب مصر الأوليمبى لكرة القدم، وأكد «صبحى» ثقته الكبيرة فى جميع لاعبى المنتخب الأوليمبى والجهاز الفنى للمنتخب، مشيرًا إلى أن المنتخب يضم نخبة متميزة من اللاعبين، مجددًا إشادته بأدائهم.

وطالب وزير الشباب والرياضة لاعبى المنتخب الأوليمبى بذل أقصى مجهود خلال المباريات المقبلة لتحقيق لقب البطولة والتأهل للأولمبياد لإسعاد الجماهير المصرية.

تأتى زيارة وزير الشباب والرياضة للمنتخب الأوليمبى فى إطار حرصه الدائم على المتابعة المستمرة لجميع المنتخبات القومية فى مختلف الألعاب الرياضة.

وقال «صبحى»: «لدينا غرفة عمليات للطوارئ باستاد القاهرة من خلال لجنة الاتصال الحكومى لمواجهة أى أزمات، ونعلم من البداية أن البطولة لن يكون عليها إقبال وزخم جماهيرى مثلما حدث فى البطولة الإفريقية الأخيرة، وهدفنا وهدف الإعلام مناشدة الجماهير الحضور بأعداد وفيرة».

وأضاف: «تنظيم البطولة الإفريقية بالشكل الأمثل واجب وطنى على الجميع، خاصة أنها امتداد لأمم إفريقيا 2019، ونجحنا حتى الآن فى إظهار صورة مصر بالشكل المشرف الذى يؤكد للعالم أن بلدنا قادر على استضافة كل الأحداث والبطولات الرياضية المختلفة».