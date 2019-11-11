شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي لاعب الأهلي يتعرض لقطع في غضروف الركبة مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق اليوم بملعب استاد برج العرب. وأثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي اجراها عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع بغضروف الركبة و يتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج.

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