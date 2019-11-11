شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية المباراة : مصر 3-2 غانا .. المنتخب الأولمبي في نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الأن منتخب مصر الأولمبي امام نظيره الغاني في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والتي تستضيفها القاهرة حالياً، والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020. بداية الشوط الأول: ق7: هدف غاني مبكر في منتخب مصر ق9: ضغط غاني على منتخب مصر الذي يعانى دفاعيا ق11: مرور من رمضان صبحي وأول ضربة ركنية لمصر ق17: مصطفى محمد يسجل هدف التعادل من كرة بالكربون للمباراة الماضية ق18: بدأ منتخب مصر يستعيد المبادرة على المرمى الغاني ق 25: رمضان صبحي يراوغ من ناحية اليمين ويحاول الحصول علي ركلة جزاء ق 33: أبو الفتوح يراوغ مدافع غانا ويحصل على خطأ وانذار لصالح مدافع غانا Advertisements ق38: تناقل للكرة دون خطورة على المرميين ق41: تسديدة رائعة من رمضان صبحي تخرج ركنية إنتهاء الشوط الاول بداية الشوط الثاني: ق 47: صامويل اوبينج يسجل الهدف الثاني لغانا بعد خطأ من عبد السلام ق 55 : رمضان يسجل والهدف يلغي الهدف بداعي التسلل ق 57: رمضان يراوغ ويلعب عرضية ارضية لمصطفى محمد يهدرها بسهولة امام مرمى غانا ق 74: تسديدة قوية من كريم العراقي تصطدم بالعارضة ق 81: رمضان صبحي يسجل هدف التعادل بعد متابعة لتسديدة عبد الرحمن مجدي تسقط من يد حارس غانا ق 89: أحمد ياسر الريان يسجل الهدف الثالث برأسية من ركنية رمضان صبحي نهاية المباراة ومصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهاية المباراة : مصر 3-2 غانا .. المنتخب الأولمبي في نصف النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.