شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقوبة 10 سنوات إيقاف للرئيس السابق للاتحاد التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين، فرض عقوبة الإيقاف 10 أعوام على الرئيس السابق لاتحاد الكرة في تنزانيا، جمال إميل مالينزي، بتهمة الاحتيال والتزوير.

وأوضح "فيفا" أن مالينزي "أدين باختلاس تمويلات فيفا" في الفترة ما بين عامي 2013 و2017 "وتزوير وثيقة رسمية" تتعلق بقرار للجنة التنفيذية للاتحاد التنزاني. وإلى جانب الإيقاف، عوقب مالينزي بدفع غرامة مالية قيمتها 500 ألف فرنك سويسري (503 ألاف دولار).

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