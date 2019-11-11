شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يعتمد 4 يناير موعداً لإقامة السوبر السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، موعد مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر يوم الرابع من يناير القادم.

وستجمع المباراة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين فريق التعاون، مع بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق النصر، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تنطلق المباراة عند الساعة 8:15 مساءً.

وجاء تحديد الموعد تزامناً مع إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم استضافة جدة لنهائيات السوبر الإسباني يناير القادم، والتي ستقام في نسختها الجديدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة.