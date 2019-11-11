شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يعتمد 4 يناير موعداً لإقامة السوبر السعودي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، موعد مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر يوم الرابع من يناير القادم.
وستجمع المباراة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين فريق التعاون، مع بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق النصر، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تنطلق المباراة عند الساعة 8:15 مساءً.
وجاء تحديد الموعد تزامناً مع إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم استضافة جدة لنهائيات السوبر الإسباني يناير القادم، والتي ستقام في نسختها الجديدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر «اتحاد القدم» يعتمد 4 يناير موعداً لإقامة السوبر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.