شكرا لقرائتكم مصر وغانا.. التعادل 1/1 بعد مرور 30 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يزال التعاد الإيجابي 1/1 يسيطر على نتيجة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما فى الجولة الثانية بالدور الأول بأمم افريقيا تحت 23 سنة.

وجاء تشكيل منتخب مصر الاولمبي أمام غانا كالتالى: فى حراسة المرمي: محمد صبحى، والدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، والوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي، والهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد.

شهدت بداية المباراة تفوقا نسبيا من جانب منتخب مصر، ونجح رمضان صبحى فى شن غزوة من الناحية اليسرى وتمرير الكرة إلى صلاح محسن إلا أن حارس غانا يتدخل لانقاذ الموقف.

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ويرد المنتخب الغانى بهجمة مماثلة فى الدقيقة 5 قبل أن يتصدى لها دفاع الفراعنة، قبل أن ينجح يايا موا فى تسجيل الهدف الأول للنجوم السوداء فى الدقيقة 7 من تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء.

ويعود منتخب مصر للمباراة سريعا، وفى الدقيقة 17 ينجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف التعادل للفراعنة من ضربة رأس قوية ، وأعقبها صلاح محسن بفرصة جديدة كاد يسجل الهدف الثانى لكنه الكرة تمر بجوار القائم الغانى.. ويحاول رمضان صبحى تهديد مرمى منتخب غانا فى أكثر من محاولة لكن دفاعات غانا تنجح فى إيقافه كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء له فى الدقيقة 22 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه، ويعاون السنغالى جوييه، ابيلميرو دوس ريس من ساوتومي وعبد العزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين.