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جدة - عمرو شويل نجح منتخب مصر الأولمبي في تحقيق انتصار ثمين للغاية على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجول الثانية من المجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في بطول أمم أفريقيا تحت 23 عام حيث تأهل منتخب مصر بشكل رسمي على الدور المقبل من البطولة بعدما أصبح رصيده 6 نقاط في الصدارة، يله منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط، ثم غانا بربصيد نقطة وأخيراً مالي بدون نقاط, ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في بطول أمم أفريقيا تحت 23 عام ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في بطول أمم أفريقيا تحت 23 عام، أحرز منتخب غانا الهدف الأول في المباراة ليرتبك المنتخب المصري خاصة أن الهدف جاء مبكراً للغاية. ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في بطول أمم أفريقيا تحت 23 عام، أحرز منتخب غانا الهدف الأول في المباراة ليرتبك المنتخب المصري خاصة أن الهدف جاء مبكراً للغاية.

إلا أن بعدها استطاع النجم المتألق مصطفي محمد أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 17 من ضربة رأس رائعة للغاية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في بطول أمم أفريقيا تحت 23 عام

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في بطول أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعدها وقع اللاعب محمد عب السلام في خطا كبير للغاية ليتسبب في الهدف الثاني لفريق غانا.

حيث انفرد لاعب غانا بالمرمى المصري بعد تمريرة عبد السلام الخاطئة ليضعها في الشباك ويحز الهدف الثاني.

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ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في بطول أمم أفريقيا تحت 23 عام

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في بطول أمم أفريقيا تحت 23 عام، غلا أن بعدها استطاع رمضان صبحي أن يواصل تالقه ويحرز هدف التعادل للفراعنة.

وبعدها نجح أحمد ياسر ريان في احراز الهدف الثالث للفراعنة ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط هامة للغاية ويتأهل رسمياً للدور المقبل من البطولة، لتصبح مباراة الكاميرون المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل مجرد تحصيل حاصل ليس إلا.