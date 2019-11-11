شكرا لقرائتكم الزمالك يخسر من دجلة بثنائية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر الزمالك من وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل و إسلام جابر ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمد اوناجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقي و عمر السعيد.

جاءت المباراة قوية منذ البداية وتصدى ابو جبل لفرصة من رفيق كابو في الدقائق الأولى قبل أن يهدر بعدها محمد اوناجم فرصة للأبيض، وفي الدقيقة العاشرة يحرز كريم بامبو هدف التقدم للزمالك بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليسرى سددها في المرمى مباشرة.

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وفي الدقيقة 16 يحزر محمد هلال هدف التعادل لوادي دجلة من ركلة جزاء سددها على يسار أبو جبل، وفي الدقيقة 23 يهدر حسام عرفات فرصة لتسجيل هدف محقق لدجلة وسدد الكرة فوق العارضة وتوالت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم الفريقان لتسجيل هدف التقدم ويهدر اوناجم فرصة محققة في الدقائق الأولى من انفراد بالمرمى، وفي الدقيقة 52 يدفع الجهاز الفني للزمالك بمصطفى فتحي بدلا من محمد أوناجم، بعدها ينقذ دفاع دجلة مرماه من فرصة هدف محقق لعمر السعيد، وفي الدقيقة 58 يدفع الجهاز الفني للزمالك بشيكابالا بدلا من عمر السعيد.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بالناشئ حسين فيصل بدلا من أشرف بن شرقي، وبعدها يشارك يوسف محمود بدلا من محمد حسن ثم تصدت عارضة الأبيض لفرصتين لوادي دجلة ويدفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد زكي بدلا من كريم بامبو، وفي الدقيقة 85 يحرز عمرو صالح الهدف الثاني لوادي دجلة ويسعى الزمالك للتعديل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف.