شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر و غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفاز المنتخب على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة والمؤهلة للأولمبياد. وتأهل المنتخب بشكل رسمي لنصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة هامة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول. Advertisements

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