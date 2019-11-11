شكرا لقرائتكم 20 دقيقة مصر تتعادل مع غانا 1/1.. مصطفى محمد يسجل رأسية مكررة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء تشكيل منتخب مصر الاولمبي أمام غانا كالتالى: فى حراسة المرمي: محمد صبحى، والدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، والوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي، والهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد.

شهدت بداية المباراة تفوقا نسبيا من جانب منتخب مصر، ونجح رمضان صبحى فى شن غزوة من الناحية اليسرى وتمرير الكرة إلى صلاح محسن إلا أن حارس غانا يتدخل لانقاذ الموقف.

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ويرد المنتخب الغانى بهجمة مماثلة فى الدقيقة 5 قبل أن يتصدى لها دفاع الفراعنة، قبل أن ينجح يايا موا فى تسجيل الهدف الأول للنجوم السوداء فى الدقيقة 7 من تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه، ويعاون السنغالى جوييه، ابيلميرو دوس ريس من ساوتومي وعبد العزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين.

وسجل مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 17 من عمر المباراة من راسية متقنة تكرار للهدف الذي سجله في شباك مالي.