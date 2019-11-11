شكرا لقرائتكم مباراة مصر والكاميرون تحسم صدارة المجموعة الأولى بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف منتخب مصر الأولمبي فوزا ثمينا من غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة للأولمبياد المقبل بطوكيو.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب رسميا لنصف النهائى، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط فيما يحتل الكاميرون الوصافة برصيد 4 نقاط، وغانا برصيد نقطة وحيدة ومالى بدون نقاط وودعت البطولة.

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وتحسم مباراة مصر المقبلة أمام الكاميرون صدارة المجموعة حيث ضمن الفراعنة التأهل رسميا فيما تبقى فرصة الكاميرون فى التأهل كوصيف مرهونة بخطف نقطة التعادل من مصر، أو التأهل كمتصدر وفى هذه الحالة تحتاج للفوز على المنتخب الوطنى.

فرصة غانا تبقة قائمة فى حالة وحيدة وهى فوزها على مالي بفارق هدفين فى اللقاء المقبل وانتظار فوز مصر على الكاميرون حتى تضمن تأهلها فى المركز الثانى بفارق الأهداف على حساب الكاميرون.

وودعت مالى المسابقة رسميا بخسارتها فى أول لقائين امام مصر ثم الكاميرون بنفس النتيجة هدف دون مقابل.