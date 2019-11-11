شكرا لقرائتكم مباراة مصر وغانا .. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي منتخب مصر الأولمبي الشوط الأول من مباراته أمام غانا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة للأولمبياد المقبل بطوكيو.

تقدم المنتخب الغاني مبكرا عن طريق يايا موا في الدقيقة السابعة، لكن نجح شباب الفراعنة بإحراز هدف التعادل عن طريق رأسية مصطفى محمد في الدقيقة 17.

ويتصدر الكاميرون الترتيب برصيد 4 نقاط ويليه منتخب مصر برصيد 3 نقاط، حيث كان المنتخب المصري حقق الفوز في أولى مبارياته على حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه، ويعاون السنغالى جوييه، ابيلميرو دوس ريس من ساوتومي وعبد العزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غانا كالتالى:



حراسة المرمي: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقي وأحمد أبو الفتوح.

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الوسط: عمار حمدي وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد.

فيما جاء تشكيل غانا أمام مصر كالتالي.



‫حراسة المرمى: كوامي باه

الدفاع: كينجسلي فوبي، ادوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد.

الوسط: ايمانويل لوموتي، مايكل اجبيكبورنو، ياو يبواه.

الهجوم: إيفانز منساه، صامويل اوبينج، كوابينا اوسو.