شكرا لقرائتكم جماهير مصر تهتف للاعبي المنتخب للاحتفال معهم بالفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحول استاد القاهرة لكرنفال احتفالي بين اللاعبين والجماهير بعدما هتفت الجماهير لهم ومطالبتهم بالاحتفال معهم كل لاعب علي حدي خاصة رمضان صبحي ومصطفي محمد. فيما نالت سجدة اللاعبين والجهاز الفني بوسط الملعب لهيب الجماهير التي هتفت باسم مصر. Advertisements وتغلب المنتخب المصري على نظيره الغاني بثلاثة أهداف لهدفين وهتفت الجماهير: تعالي يا صبحي بعد اللقاء أثر تالقه أمام غانا بشكل لافت للنظر

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