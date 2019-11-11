شكرا لقرائتكم كأس أفريقيا يظهر فى مدرجات ستاد القاهرة بمباراة مصر وغانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب حسام الحاج تصوير كريم عبد العزيز ومحمود فخرى

رفع أحد المشجعين نسخلة مقلدة من كأس الأمم الأفريقية فى مدرجات ستاد القاهرة خلال المباراة المقامة حاليا بين المنتخب الأولمبى وغانا بالجولة الثانية لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. شهدت مدرجات استاد القاهرة إقبال جماهيري يصل الي 30 الف مشجع لمؤازرة المنتخب الأولمبي فى مباراته أمام غانا. أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى. تشكيل مصر جاء كالتالى:- Advertisements حراسة المرمي: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح. الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي. الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد. المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد. وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التى تقام الصيف المقبل.

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