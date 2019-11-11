شكرا لقرائتكم تعرف على فترة غياب حمدي فتحي .. صدمة جديدة للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، لالتواء فى الركبة خلال مران الفراعنة الذى أقيم اليوم بملعب استاد برج العرب فى إطار الاستعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي اجراها حمدي فتحي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الوطني، الدكتور محمد أبو العلا إصابته بقطع بغضروف الركبة.

ويحتاج حمدي فتحي لفترة علاج لن تقل عن شهرين قبل العودة للتدريبات الجماعية لفريق الأهلي، ليتعرض النادي الأحمر لصدمة جديدة بسبب إصابة أحد العناصر الأساسية فى التشكيلة على مدار الفترة الماضية.

وأعلن اتحاد الكرة، تحمل كافة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرا لإصابته خلال تواجده فى صفوف المنتخب الوطني، كما حدث مع لاعبين آخرين كان آخرهم محمود جنش حارس الزمالك الذى أصيب أثناء معسكر المنتخب الأخير قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة وتحملت الجبلاية تكاليف العلاج.