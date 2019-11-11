شكرا لقرائتكم مباراة مصر وغانا .. النجوم السوداء تتقدم بهدفين لهدف بعد مرور 60 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 60 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام غانا بتقدم النجوم السوداء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة للأولمبياد المقبل بطوكيو.

وجاء تشكيل منتخب مصر الاولمبي أمام غانا كالتالى: فى حراسة المرمي: محمد صبحى، والدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، والوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي، والهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد.

شهدت بداية المباراة تفوقا نسبيا من جانب منتخب مصر، ونجح رمضان صبحى فى شن غزوة من الناحية اليسرى وتمرير الكرة إلى صلاح محسن إلا أن حارس غانا يتدخل لانقاذ الموقف.

ويرد المنتخب الغانى بهجمة مماثلة فى الدقيقة 5 قبل أن يتصدى لها دفاع الفراعنة، قبل أن ينجح يايا موا فى تسجيل الهدف الأول للنجوم السوداء فى الدقيقة 7 من تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء.

ويعود منتخب مصر للمباراة سريعا، وفى الدقيقة 17 ينجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف التعادل للفراعنة من ضربة رأس قوية ، وأعقبها صلاح محسن بفرصة جديدة كاد يسجل الهدف الثانى لكنه الكرة تمر بجوار القائم الغانى.. ويحاول رمضان صبحى تهديد مرمى منتخب غانا فى أكثر من محاولة لكن دفاعات غانا تنجح فى إيقافه كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء له فى الدقيقة 22 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

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ويهدر منتخب مصر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 31 عن طريق الثنائى صلاح محسن وكريم العراقى، بعدما وصلتهما الكرة داخل منطقة الجزاء الغانية ولكنهما أهدرا الكرة بغرابة أمام الحارس.. ويتصدى محمد صبحى حارس الفراعنة لتسديدة قوية من لاعب غانا "فوبى" ليحافظ على التعادل فى الدقيقة 35،

ونجح حارس غانا فى انقاذ مرماه من هدف محقق من تسديدة صاروخية لرمضان صبحى فى الدقيقة 43 ليحولها إلى خارج الملعب، وينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثانى، يتسبب محمد عبد السلام فى اهتزاز شباك الفراعنة فى الدقيقة 47 بعدما أخطأ فى إرجاع الكرة لحارس مرماه ليقطعها مهاجم غانا ويسجل الهدف الثانى.. ويتصدى محمد صبحى لتسديدة قوية من لاعب غانا فى الدقيقة 50 ليمنع الهدف الثالث.

ويمنع حارس غانا هدفا محققا لمصطفى محمد فى الدقيقة 54 بعدما تسلم عرضية من رمضان صبحى، سددها مباشرة فى اتجاه مرمى غانا لكن الحار يتصدر لها ببراعة.

ويلغى الحكم السنغالى هدفا لرمضان صبحى فى الدقيقة 56 سجله برأسه بداعى التسلل، ليواصل المنتخب غزواته على مرمى غانا فى محاولات مستمرة لادراك التعادل.