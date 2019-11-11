شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا بثلاثية مجنونة فى غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف منتخب مصر الأولمبي فوزا ثمينا من غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة للأولمبياد المقبل بطوكيو.

تقدم المنتخب الغاني مبكرا عن طريق يايا موا في الدقيقة السابعة، لكن نجح شباب الفراعنة بإحراز هدف التعادل عن طريق رأسية مصطفى محمد في الدقيقة 17 وفى بداية الشوط الثانى استغل نجوم غانا خطأ دفاعى من محمد عبد السلام ليسجل هدفا غريبا للنجوم السوداء عن طريق سامويل اوبينج، قبل ان يسفر ضغط الفراعنة عن هدف التعادل عن طريق رمضان صبحى فى الدقيقة، وينجح البديل أحمد ياسر ريان فى تسجيل الهدف الثالث للفراعنة فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب رسميا لنصف النهائى، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط فيما يحتل الكاميرون الوصافة برصيد 4 نقاط، وغانا برصيد نقطة وحيدة ومالى بدون نقاط وودعت البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر الاولمبي أمام غانا كالتالى: فى حراسة المرمي: محمد صبحى، والدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، والوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي، والهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد.

شهدت بداية المباراة تفوقا نسبيا من جانب منتخب مصر، ونجح رمضان صبحى فى شن غزوة من الناحية اليسرى وتمرير الكرة إلى صلاح محسن إلا أن حارس غانا يتدخل لانقاذ الموقف.

ويرد المنتخب الغانى بهجمة مماثلة فى الدقيقة 5 قبل أن يتصدى لها دفاع الفراعنة، قبل أن ينجح يايا موا فى تسجيل الهدف الأول للنجوم السوداء فى الدقيقة 7 من تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء.

ويعود منتخب مصر للمباراة سريعا، وفى الدقيقة 17 ينجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف التعادل للفراعنة من ضربة رأس قوية ، وأعقبها صلاح محسن بفرصة جديدة كاد يسجل الهدف الثانى لكنه الكرة تمر بجوار القائم الغانى.. ويحاول رمضان صبحى تهديد مرمى منتخب غانا فى أكثر من محاولة لكن دفاعات غانا تنجح فى إيقافه كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء له فى الدقيقة 22 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

ويهدر منتخب مصر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 31 عن طريق الثنائى صلاح محسن وكريم العراقى، بعدما وصلتهما الكرة داخل منطقة الجزاء الغانية ولكنهما أهدرا الكرة بغرابة أمام الحارس.. ويتصدى محمد صبحى حارس الفراعنة لتسديدة قوية من لاعب غانا "فوبى" ليحافظ على التعادل فى الدقيقة 35.

Advertisements

ونجح حارس غانا فى انقاذ مرماه من هدف محقق من تسديدة صاروخية لرمضان صبحى فى الدقيقة 43 ليحولها إلى خارج الملعب، وينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثانى، يتسبب محمد عبد السلام فى اهتزاز شباك الفراعنة فى الدقيقة 47 بعدما أخطأ فى إرجاع الكرة لحارس مرماه ليقطعها مهاجم غانا ويسجل الهدف الثانى.. ويتصدى محمد صبحى لتسديدة قوية من لاعب غانا فى الدقيقة 50 ليمنع الهدف الثالث.

ويمنع حارس غانا هدفا محققا لمصطفى محمد فى الدقيقة 54 بعدما تسلم عرضية من رمضان صبحى، سددها مباشرة فى اتجاه مرمى غانا لكن الحار يتصدر لها ببراعة.

ويلغى الحكم السنغالى هدفا لرمضان صبحى فى الدقيقة 56 سجله برأسه بداعى التسلل، ليواصل المنتخب غزواته على مرمى غانا فى محاولات مستمرة لادراك التعادل.